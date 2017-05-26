Суд потребовал лишить Гюлена турецкого гражданства

2017-05-26 18:53 | www.oxu.az | 3

Суд провинции Адана на юге Турции потребовал от минюста страны лишить турецкого гражданства оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в пятницу агентство Anadolu со ссылкой на решение суда.

«Поскольку Гюлен скрывается от правосудия, и его показания получить невозможно, несмотря на ордер на его арест, подан запрос (о лишении гражданства – ред.) в министерство юстиции», - постановил суд.

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили Гюлена в организации попытки переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

Н.О.