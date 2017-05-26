Президент Ильхам Алиев: Азербайджан никогда не допустит, чтобы кто-то вмешивался в его дела

2017-05-26 18:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан никогда не вмешивался в дела других стран, никогда не допускал и не допустит, чтобы кто-то вмешивался в наши дела, учил нас и смотрел свысока. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во Дворце "Buta" на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Президент Ильхам Алиев особо отметил арабо-исламско-американский саммит, который недавно состоялся в Саудовской Аравии.

«Азербайджан на самом высоком уровне принял участие в этом саммите. Считаю, что этот саммит имеет очень большое значение. В первую очередь мусульманский мир продемонстрировал единство, и примечательно, что Президент США Дональд Трамп свой первый официальный зарубежный визит совершил в мусульманскую страну. В Азербайджане мы высоко оцениваем это. Считаю, что это является показателем большого уважения, оказываемого мусульманскому миру со стороны Президента США», - сказал Президент Азербайджана, отметив, что сам визит и организация саммита уже являются большим событием, и озвученные там Президентом США мысли должны быть высоко оценены.

Глава государства подчеркнул, что Президент Трамп особо отметил, что Соединенные Штаты Америки отныне не будут вмешиваться во внутренние дела мусульманских страны, не будут читать им нотации, лекции.

"Это очень серьезное заявление, и могу отметить, что все участники саммита высоко оценили это заявление, в том числе и Азербайджан. Потому что мы все хорошо знаем, что Азербайджан одна из стран, которая больше всех подвергается нападкам в результате вмешательства извне", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что этот серьезный сигнал дойдет до всех соответствующих структур, в частности европейских институтов, и попыток вмешиваться в дела Азербайджана не будет.

"Все равно с этого года в руководстве США произошли изменения, и, мы видим, что постепенно проявления этого вмешательства устраняется. Мы приветствуем это и надеемся, что так будет продолжаться, потому что именно это является единственно правильной политикой", - сказал Президент Ильхам Алиев.

«Я и раньше говорил и сегодня хочу сказать, что если страны не будут вмешиваться в дела друг друга, тогда не будет ни войн, ни конфликтов, будет только мир, сотрудничество. Азербайджан никогда не вмешивался в дела другой страны, никогда не допускал и не допустит, чтобы кто-то вмешивался в наши дела, учил нас и смотрел свысока. Азербайджан - государство, у которого есть достоинство. Мы защищали и будет защищать свою гордость», - сказал Президент Ильхам Алиев.