В Чечне «плевать хотели» на данные о пытках геев

2017-05-26 19:07 | www.oxu.az | 3

Представитель секретариата парламента Чечни Делимхан Джамалдинов заявил, что спикер Магомед Даудов не намерен обсуждать домыслы журналистов.

Как передает Oxu.Az, об этом он сказал радиостанции «Говорит Москва» в связи с появлением доклада Human Rights Watch (HRW) под названием «"У них длинные руки, и они найдут меня". Облава на геев в Чечне весной 2017 года».

«Это не серьезный вопрос (...). СМИ пишут все, что угодно, и, если на все реагировать, — плевать мы хотели на то, что пишут какие-то европейские подкормочные продажные журналисты», — добавил Джамалдинов.

Ранее 26 мая неправительственная организация HRW со штаб-квартирой в США опубликовала материал, в котором подтверждает, что с конца февраля и до начала апреля чеченские силовики провели «кампанию облав на геев». Утверждается, что подозреваемых в гомосексуальности мужчин незаконно задерживали и пытали.

С.Б.

