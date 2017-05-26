Президент Ильхам Алиев: В отличие от побирающейся Армении, мы обеспечиваем нашу армию за свой счет, живем как независимая страна

2017-05-26 19:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В отличие от побирающейся Армении, мы обеспечиваем нашу армию за свой счет, живем как независимая страна. Об этом, в частности, сказал в пятницу Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

«Основным направлением нашей внешней политики является урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В этом направлении в нашей принципиальной позиции нет никаких изменений. Нагорный Карабах является исконной азербайджанской землей. Это так сегодня, так будет и завтра. Конфликт должен найти свое решение в соответствии с нормами и принципами международного права в рамках территориальной целостности страны, в соответствии с решениями Хельсинкского заключительного акта. Азербайджан никогда не позволит, чтобы на нашей исторической земле было создано второе армянское государство. Существующее армянское государство и так создано на нашей земле. Мы хорошо знаем, что в 1918 году Иреван был передан Армении в качестве подарка. Поэтому создание на нашей земле так называемого второго армянского государства невозможно. Резолюции Совета безопасности ООН должны быть выполнены, оккупационные силы должны быть безоговорочно выведены с наших земель», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что решения и резолюции международных организаций устраивают Азербайджан.

«Это правовая основа для урегулирования конфликта. В то же время должны быть высоко оценены звучащие в последнее время заявления и предпринятые шаги. В частности, как страны-сопредседатели Минской группы, так и Евросоюз, другие структуры однозначно заявляют, что статус-кво неприемлем, должен быть изменен. Правда, пока что после этих заявлений никаких шагов не предпринимается. Мы ожидаем, что этот шаг также будет предпринят и будет оказываться давление на агрессора. Против них будут применены санкции и непременно должны быть. Если к Армении не будут применены санкции из-за ее захватнической политики, это будет очередным проявлением двойных стандартов. Несмотря на это, считаю, что такие заявления сами по себе являются позитивным шагом», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев добавил, что, в то же время, проведенный в Нагорном Карабахе так называемый «референдум» получил очень жесткую реакцию как со стороны соседних стран, так и со стороны Минской группы, Евросоюза и других стран.

«Никто не признал это незаконное собрание, этот позор, наоборот его осудили. Еще раз доказали и показали, что Нагорный Карабах - неотъемлемая земля Азербайджана, неотъемлемая часть нашей страны. А мы продолжим нашу политику. Наша принципиальная позиция в переговорах полностью обоснована, и мы ни на миллиметр от нее не отступим», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что политика Азербайджана в связи с вынужденными переселенцами очевидна.

«За последние годы было заложено более 100 поселков. В настоящее время закладываются новые поселки. В то же время мы начинаем строительство новых зданий для вынужденных переселенцев, проживающих в аварийных зданиях в городах Баку, Сумгайыт. И это будет очень обширная программа. Несколько тысяч семей, вынужденных переселенцев в ближайшем будущем будут переселены в новые красивые дома, квартиры», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что политика в сфере строительства армии полностью себя оправдала.

"Сегодня азербайджанская армия находится в числе сильных армий в мировом масштабе. Об этом свидетельствуют и международные рейтинги. Материально-техническое оснащение нашей армии, ее боеспособность, дух патриотизма в армии находятся на высоком уровне. Сегодня мы закупаем технику, обладающую самыми передовыми технологиями, закупаем и будем закупать вооружение. Мы будем выделять для нашей армии столько средств, сколько необходимо. В отличие от побирающейся Армении, мы обеспечиваем нашу армию за свой счет, живем как независимая страна. Они же выбрали другой путь, это путь колонии, это их выбор», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня азербайджанская армия готова и способна выполнить любую задачу.

«Прошлогодние апрельские бои это показали. Апрельские бои показали силу нашего народа, нашей армии. Еще раз показали, что Азербайджан никогда не потерпит вооруженные провокации Армении, и показали, что Азербайджан никогда не смирится с нынешней ситуацией», - сказал глава государства.