Порошенко показали старт новейшей украинской ракеты – ВИДЕО

2017-05-26 19:29 | www.oxu.az | 3

Президенту Украины Петру Порошенко в ходе визита в Одесскую область показали испытания новейшей украинской ракеты.

Как передает Oxu.Az, видео запуска опубликовано в пятницу, 26 мая, на странице главы государства в Facebook.

На записи видно, как Порошенко наблюдает за стартом ракеты, после чего поздравляет разработчиков, министра обороны Степана Полторака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. «Боевая часть, двигатель и система управления ракеты — отечественного производства. Это — наш общий успех! Желаю поскорее поставить новую ракету на вооружение украинской армии», — написал Порошенко.

Украинские разработчики присвоили ракете название «Ольха».

С.Б.

