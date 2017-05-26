Азербайджан и Беларусь обсудили упрощение лицензирования экспорта спиртных напитков

2017-05-26 19:33 | www.trend.az | 3

МИНСК /Trend/ - Азербайджан и Беларусь обсудили расширение экономических отношений, увеличение экспорта, упрощение выдачи лицензий для экспорта спиртных напитков в Беларусь и другие вопросы.

Обсуждения прошли в рамках встречи азербайджанской делегации во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым с заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Семашко в Минске.

"Между двумя странами подписано более 100 документов, из которых более 30 - в сфере экономики. В настоящее время в Азербайджане действуют 30 компаний с белорусским капиталом, а в Беларуси - 60 компаний с азербайджанским капиталом. В Баку функционируют четыре точки продажи белорусских товаров пищевой промышленности", - отметил Мустафаев, добавив, что между двумя странами есть большой потенциал для развития сотрудничества в сферах ИКТ, туризма, создания совместных предприятий в сферах фармацевтики и сельского хозяйства.

В свою очередь, Владимир Семашко отметил увеличение числа взаимных инвестпроектов и подчеркнул важность Торгового дома Азербайджана в Беларуси для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

На встрече также был подчеркнут высокий уровень экономических отношений между двумя странами.

(Автор: Азад Гасанли)