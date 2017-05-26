Закир Гасанов принял участие в заседании СМО СНГ

2017-05-26 19:50 | www.apa.az | 3

Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета Министров Обороны (СМО) Содружества Независимых Государств, которое прошло 26-го мая в Москве.

Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу Минобороны, Перед заседанием министры обороны государств-участников СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а также заложили камень в основание скульптурной композиции «Древо жизни», посвященной воинам-освободителям, а также высадили горные сосны в Международном центре Минобороны в Москве.



Затем состоялась встреча министров обороны, в ходе которой были обсуждены вопросы текущего военного сотрудничества и перспективы на будущее.