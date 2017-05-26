Адрес красоты, молодости и привлекательности: Центр эстетической медицины VIP Style - ФОТО
2017-05-26 20:00 | www.oxu.az | 3
Клиника, обеспеченная современным оборудованием, состоит из трёх корпусов с более ста кабинетов. В клинике посетителям предлагается косметика профессионального уровня для использования на дому, разные интересные аксессуары.
Вся продукция и оборудование высокого качества и произведена в Израиле. В клинике аппаратной косметологии VIP STYLE существуют все возможности, о которых мечтают женщины для своей красоты. Именно по этой причине самые известные лица нашей страны доверяют свою красоту нашему центру. Консультанты и врачебный персонал медицинского центра состоят из профессионалов. VIP Style создан, чтобы показать, на что способна современная косметология.
В других центрах вы не найдете такие лечебные, оздоровительные и эстетические процедуры, которые мы предлагаем вам.
Наряду с современным оборудованием (мы внимательно осмотрели все услуги и аппараты во время экскурсии по клинике, вы можете ознакомиться с ними на фотографиях), одним из основных особенностей медицинского центра является специально отобранный профессиональный коллектив. Они лидеры в области косметологии, идут в ногу со временем и участвуют во всех авторитетных конференциях, выставках или семинарах.
Наряду с желанием учиться, обмена опытом и получением знаний передовых специалистов в этой сфере, наших врачей отличает их важная черта – золотое сердце и высокое чувство человечности.
В настоящее время данная клиника является самой совершенной клиникой аппаратной косметологии в Азербайджане с технологической точки зрения. И самое главное, по разным, даже эксклюзивным направлениям косметологии: в составе клиники действуют эксклюзивные для страны отделения.
Лицо
Безинъекционная Мезотерапия - Электропорация
Терапия «Bio-Oxygen»
RF-лифтинг - монополярный, биполярный, триполярный
Фракционный RF-лифтинг
«Jet Peel» – газожидкостный пилинг
Компьютерная диагностика кожи лица – Дерматоскопия
Дарсонвальная терапия
UZ- пилинг
«SCULPTING» массаж
Уход по лицу
Алмазный пилинг
Аппаратная биоревитализация
Лазер
Лазерное удаление сосудистых звездочек (ND:YAG)
Удаление эпидермальных пигментных пятен (ND:YAG)
Лазерное омоложение
Лазерная эпиляция (Александрит лазер)
Волосы
Трихоскопия
Газожидкостный пилинг для кожи головы – «Jet Peel»
Безукольная мезотерапия для волос
Лазерная терапия волос
Тело
3D LİPO - Криолиполиз
Прессотерапия
Миостимуляция
US-кавитация
Вакуумная терапия
RF-лифтинг
Воспользовавшись в клинике следующими программами, вы можете вести борьбу со временем и стать еще краше:
Программа «Анти-Age» (безоперационный лифтинг кожи лица)
Программа «Анти-Купероз»
Программа «Анти-Пигмент»
Программа похудения «Slim-Body»
Программа против выпадения волос «SGrow»
Адрес VIP Style: город Баку, улица Кероглу Рагимова, 47 (рядом с АБУ Арена).
Телефон: (012) 465 33 83