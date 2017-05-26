Адрес красоты, молодости и привлекательности: Центр эстетической медицины VIP Style - ФОТО

2017-05-26 20:00 | www.oxu.az | 3

Клиника, обеспеченная современным оборудованием, состоит из трёх корпусов с более ста кабинетов. В клинике посетителям предлагается косметика профессионального уровня для использования на дому, разные интересные аксессуары.

Вся продукция и оборудование высокого качества и произведена в Израиле. В клинике аппаратной косметологии VIP STYLE существуют все возможности, о которых мечтают женщины для своей красоты. Именно по этой причине самые известные лица нашей страны доверяют свою красоту нашему центру. Консультанты и врачебный персонал медицинского центра состоят из профессионалов. VIP Style создан, чтобы показать, на что способна современная косметология.

В других центрах вы не найдете такие лечебные, оздоровительные и эстетические процедуры, которые мы предлагаем вам.

Наряду с современным оборудованием (мы внимательно осмотрели все услуги и аппараты во время экскурсии по клинике, вы можете ознакомиться с ними на фотографиях), одним из основных особенностей медицинского центра является специально отобранный профессиональный коллектив. Они лидеры в области косметологии, идут в ногу со временем и участвуют во всех авторитетных конференциях, выставках или семинарах.

Наряду с желанием учиться, обмена опытом и получением знаний передовых специалистов в этой сфере, наших врачей отличает их важная черта – золотое сердце и высокое чувство человечности.

В настоящее время данная клиника является самой совершенной клиникой аппаратной косметологии в Азербайджане с технологической точки зрения. И самое главное, по разным, даже эксклюзивным направлениям косметологии: в составе клиники действуют эксклюзивные для страны отделения.

Лицо

Безинъекционная Мезотерапия - Электропорация

Терапия «Bio-Oxygen»

RF-лифтинг - монополярный, биполярный, триполярный

Фракционный RF-лифтинг

«Jet Peel» – газожидкостный пилинг

Компьютерная диагностика кожи лица – Дерматоскопия

Дарсонвальная терапия

UZ- пилинг

«SCULPTING» массаж

Уход по лицу

Алмазный пилинг

Аппаратная биоревитализация

Лазер

Лазерное удаление сосудистых звездочек (ND:YAG)

Удаление эпидермальных пигментных пятен (ND:YAG)

Лазерное омоложение

Лазерная эпиляция (Александрит лазер)

Волосы

Трихоскопия

Газожидкостный пилинг для кожи головы – «Jet Peel»

Безукольная мезотерапия для волос

Лазерная терапия волос

Тело

3D LİPO - Криолиполиз

Прессотерапия

Миостимуляция

US-кавитация

Вакуумная терапия

RF-лифтинг

Воспользовавшись в клинике следующими программами, вы можете вести борьбу со временем и стать еще краше:

Программа «Анти-Age» (безоперационный лифтинг кожи лица)

Программа «Анти-Купероз»

Программа «Анти-Пигмент»

Программа похудения «Slim-Body»

Программа против выпадения волос «SGrow»

Адрес VIP Style: город Баку, улица Кероглу Рагимова, 47 (рядом с АБУ Арена).

Телефон: (012) 465 33 83

С.Б.

