Число погибших при теракте в Египте возросло до 28

2017-05-26 20:04 | www.apa.az | 4

Число погибших в результате нападения на автобус с христианами-коптами в центральной части Египта возросло до 28 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил ТВ губернатор провинции Эль-Минья Исам аль-Бадъяви.

"К настоящему моменту в больницах Эль-Миньи находятся 28 тел погибших", — сказал губернатор.

Неизвестные на трех автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами к западу от населенного пункта Эль-Адавва в провинции Эль-Минья.