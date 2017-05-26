Лидеры “Большой семерки” подписали декларацию по борьбе с терроризмом

2017-05-26 20:15 | www.apa.az | 3

Лидеры стран «Большой семерки» на саммите в итальянской Таормине подписали декларацию по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, документ был подписан по итогам рабочей сессии, состоявшейся в рамках саммита лидеров семи наиболее индустриально развитых стран мира - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

«Это сильный сигнал солидарности, дружбы и единства с Великобританией после теракта в Манчестере», - заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

«Страны G7 готовы решительно продолжить борьбу с терроризмом» - отметил он.