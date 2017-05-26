Суд арестовал четырех подозреваемых в подготовке терактов в Москве

2017-05-26 20:47 | www.apa.az | 4

Мещанский суд Москвы санкционировал арест четверых фигурантов дела о подготовке терактов в столице от имени террористической организации "Исламское государство".

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в пятницу ФСБ обратилась в суд с требованием взять под стражу четырех человек, задержанных 25 мая в Ново-Переделкино: Мухаммадюсуфа Ашурова, Фурката Кушаева, Абдушукура Гулмирзаева и Магомеда Давудова.

Арест всех четверых санкционирован на два месяца.

Накануне ФСБ России объявила о задержании четырех членов террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии, "осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы". По данным ФСБ, их действиями руководили из Сирии люди, тесно связанные с запрещенной в России группировкой "Исламское государство".