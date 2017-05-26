Белый дом: “Трамп не намерен смягчать санкции против России”

2017-05-26 21:18 | www.apa.az | 3

Администрация США не планирует в нынешних условиях ослаблять санкции против России.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

"Мы не смягчаем санкции в отношении России. Мы, возможно, изучим ужесточение санкций", — заявил представитель администрации на брифинге.

По его словам, "президент намерен сохранять санкции". "Президент ясно дал понять, как Россия может добиться снятия санкций", — добавил он.