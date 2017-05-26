Хорхе Сампаоли возглавит сборную Аргентины

2017-05-26 22:02 | www.apa.az | 4

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли возглавит сборную Аргентины.

Как передает АПА, информация появилась на официальной странице ассоциации футбола Аргентины в «Твиттере».

Ожидается, что все официальные бумаги будут подписаны 1 июня. Финансовые детали сделки не разглашаются. При этом отмечается, что стороны остались удовлетворены соглашением.

Ранее сообщалось, что «Севилья» отпустит Сампаоли в сборную Аргентины лишь за компенсацию в € 1,5 млн.