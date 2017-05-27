Сегодня вступает в свои права священный месяц Рамазан

2017-05-27 00:01 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, согласно расчетам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, в этом году по григорианскому календарю месяц Рамазан начнется 27 мая 2017 года. Как только станет виден полумесяц, начнется месяц Рамазан.

Как и каждый год УМК и Шамахинская астрофизическая обсерватория НАНА составили специальный календарь месяца Рамазан, повседневные молитвы, время намаза, а также дату праздника.

В зависимости от степени видимости луны в первый день месяца Шавваль праздник Eydül-Fitr - Рамазан приходится на 26 июня.

Своевременная (в последний день Рамазана) выплата закят аль-фитра нуждающимся является обязательным деянием (ваджиб) для всех мусульман. По заключению Совета газиев, при закяте рекомендуется учитывать на каждого члена семьи 5-10 манатов.