Зам главы МИД: “Россия поддерживает кандидатуру Полада Бюльбюльоглу на пост генерального директора ЮНЕСКО”

2017-05-27 00:15 | www.apa.az | 4

“Россия поддерживает кандидатуру Полада Бюльбюльоглу на пост генерального директора ЮНЕСКО”.

Как передает московский корреспондент АПА, об этом на торжественном приеме по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики в Москве заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин

«Россия и Азербайджан сотрудничают и поддерживают друг друга на международной арене, в том числе в ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества, «Каспийской пятерке» и в рамках ряда других организаций. Разумеется, мы поддерживаем кандидатуру нашего друга Полада Бюльбюльоглу на пост генерального директора ЮНЕСКО и искренне желаем ему успеха», сказал Г.Карасин.