Число жертв столкновений в Триполи возросло до 28 человек

2017-05-27 01:00 | www.apa.az | 4

Число жертв столкновений в ливийском Триполи возросло до 28 человек, более 130 пострадали.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Минздрав страны.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на минздрав сообщило о 13 погибших и порядка 80 раненых в результате боевых действий в Триполи в пятницу.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.