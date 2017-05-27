В вязи с терактом в Манчестере задержан еще один человек

2017-05-27 01:15 | www.apa.az | 4

Полиция Манчестера задержала девятого человека в связи с произошедшим 22 мая терактом.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в сообщении полиции говорится, что это 44-летний мужчина, и что задержан он по подозрению в террористической деятельности.

Всего на данный момент в ходе расследования были задержаны 11 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. 66 раненых остаются в больницах, из них 23 – в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.