Мария Захарова: “Работа Мехрибан Алиевой вызывает уважение и восхищение”

2017-05-27 01:53 | www.apa.az | 4

Работа первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой вызывает уважение и восхищение.

Как передает российское бюро АПА, об этом заявила сегодня в беседе с журналистами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях официального приема по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики

"Когда я приехала в первый раз в Баку, что случилось не так давно, и увидела город в его современном виде, я была поражена, с какой любовью и заботой он был выстроен – в нем подчеркнуто все самое лучшее, что только есть, все исторические достопримечательности", - рассказала она.

"У нас тогда выдалось свободное время, и за несколько часов нам показали старую часть города. Когда я увидела все эти музеи и выставки декоративно-прикладного искусства, я спросила, как удалось сделать так, чтобы удачно сочетались старина, традиции, все это культурное достояние с современными технологиями", рассказала Мария Захарова. И мне рассказали, что большой вклад в это внесла первая леди Мехрибан Алиева. Я после этого начала читать, узнавать и смотреть, как у нее это получается, что она делает – и я была потрясена ее работой. Говорила даже об этом послу Азербайджана в Москве, спрашивала, действительно ли все это так, и он мне все подтвердил".

"После этого я бывала в Баку неоднократно, и видела, что с каждым днем город становится все интереснее, все лучше и современнее. Я продолжаю следить за тем, как Мехрибан Алиева патронирует все эти проекты, и хочу сказать, что ее работа вызывает искреннее уважение и восхищение", - подчеркнула Мария Захарова.