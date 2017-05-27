В отношении зампредседателя ПНФА избрана мера пресечения в виде ареста

2017-05-27 02:50 | www.apa.az | 4

В отношении заместителя председателя партии Народного фронта Азербайджана Гезал Байрамлы избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Как сообщает АПА, решение об этом вынес суд Сабаильского района столицы.

Отметим, что вчера Государственная пограничная служба Азербайджана распространила информацию об аресте зампредседателя ПНФА Гёзал Байрамлы.

Согласно сообщению Государственной пограничной службы, 25 мая около 22:00 гражданка Азербайджанской Республики Байрамова Гёзал Орудж гызы при попытке пересечь границу из Грузии в Азербайджан в результате принятых сотрудниками Государственной пограничной службы мер была задержана на КПП Шихлы Газахского района.

«В связи с тем, что Г.Байрамова вела себя подозрительно, был проведен осмотр ее ручной клади. Сотрудники обнаружили 12 тысяч незадекларированных долларов США.

По факту в следственном управлении Госпогранслужбы было возбуждено уголовное дело по статье 206.1 (контрабанда) УК АР. 24 мая, когда Г.Байрамова уезжала из Азербайджана в Грузию, при ней не было суммы наличных, которую следовало бы задекларировать.