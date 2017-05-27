В Гедабеке мужчина зарубил топором родственника
2017-05-27 03:17 | www.apa.az | 4
В селе Сёюдлю Гедабекского района мужчина ранил топором своего родственника..
Как сообщает западное бюро АПА, на почве бытового конфликта возникшего из-за недвижимости пострадал Натик Пирвердиев (1975 г.р.). Раненый был помещен в больницу Скорой помощи города Гянджа. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
По словам Н.Пирвердиева, шурин дважды ударил его топором по голове.
По факту Гедабекским РУП ведется расследование.