AZ EN RU TR

В Гедабеке мужчина зарубил топором родственника

2017-05-27 03:17 | www.apa.az | 4

В селе Сёюдлю Гедабекского района мужчина ранил топором своего родственника..

Как сообщает западное бюро АПА, на почве бытового конфликта возникшего из-за недвижимости пострадал Натик Пирвердиев (1975 г.р.). Раненый был помещен в больницу Скорой помощи города Гянджа. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По словам Н.Пирвердиева, шурин дважды ударил его топором по голове.

По факту Гедабекским РУП ведется расследование. 

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər