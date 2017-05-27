Начался месяц Рамазан

2017-05-27 00:31 | www.oxu.az | 4

С сегодняшнего дня в Исламском мире начался месяц Рамазан.

Как сообщает Oxu.Az, вчера была ночь намерений («нийет ахшамы»), а сегодня первый день священного месяца Рамазан.

Отметим, что Управление мусульман Кавказа (УМК) в конце мая издало фетву в связи с началом месяца Рамазан, согласно которой первый день месяца Рамазан в этом году приходится на 27 мая.

Ид уль-фитр - праздник Рамазан приходится на первый день месяца Шаввал - 26 июyя и в этот день в стране будет совершен праздничный намаз.

В то же время УМК обнародовало календарь священного месяца Рамазан, разработанный на основе данных Шемахинской Астрофизической Обсерватории.

C.Б.

