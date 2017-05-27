ВВС Египта нанесли шесть ударов по террористам в Ливии

2017-05-27 00:59 | www.trend.az | 3

Самолеты ВВС Египта в пятницу нанесли шесть ударов по позициям террористов на ливийской территории в районе города Дерна, передает РИА Новости со ссылкой на портал "Йоум7".

По информации портала, авиаудары нанесены в восточной части Ливии. Подробности не сообщаются.

По словам официального представителя ВС Египта Тамера ар-Рифаи, удары были нанесены по лагерям террористов. Вооруженные силы обещали также выступить с заявлением по проведенной операции.

Президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с заявлением, в котором отметил, что Египет готов наносить удары по террористам как в стране, так и за ее пределами. Он также подчеркнул, что террористы - это не только те, кто совершает теракты, но и те, кто их поддерживает и финансирует.