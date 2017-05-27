В штате Колорадо человек погиб из-за взрыва на нефтерезервуаре

2017-05-27 02:53 | www.trend.az | 4

Один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва и последующего пожара на нефтяном резервуаре компании Anadarko Petroleum в американском штате Колорадо, передает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Взрыв произошел в четверг во время технического обслуживания нефтяных резервуаров. Anadarko Petroleum сообщила что ее завод в Миде в 64 километрах от Денвера, в том момент не работал, компания ведет расследование причин аварии.

В конце апреля Anadarko Petroleum объявила об остановке работы более 3 тысяч нефтегазовых скважин в городе Файрстоун в Колорадо для проведения проверки после взрыва дома, в результате которого погибли два человека. Компания закрыла насовсем скважину, где произошел взрыв.

Как сообщил губернатор штата Джон Хикенлупер (John Hickenlooper), бывший нефтяной геолог, эти два случая вряд ли связаны между собой. Власти ведут расследование причин аварии.