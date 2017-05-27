В Мексике нашли тела пяти человек с отрезанными головами

2017-05-27 05:14 | www.apa.az | 3

Тела пяти человек с отрезанными головами найдены в пятницу на дороге в мексиканском штате Веракрус.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, страшная находка сделана на трассе между муниципиями Родригеса-Клара и Нопальтепек.

Штат Веракрус на побережье Мексиканского залива давно стал ареной противостояния двух могущественных наркокартелей — "Лос-Сетас" и "Залив". Эти две группировки соперничают в контроле над поставками наркотиков в США. В последнее время свои претензии на контроль над территорией штата стали предъявлять и конкуренты из картеля "Халиско".