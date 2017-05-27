Госдеп впервые почти за 20 лет отказался от связанных с Рамаданом мероприятий

2017-05-27 05:52 | www.apa.az | 3

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отклонил запрос о проведении в подотчетном ему ведомстве мероприятий, связанных со священным для мусульман месяцем Рамадан, который начинается 27 мая.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, тем самым глава американской дипломатии нарушил многолетнюю традицию.

По информации агентства, с 1999 года во внешнеполитическом ведомстве США проводятся мероприятия в честь Рамадана. Это или торжественный ужин, или прием, знаменующий окончание священного месяца. Традиции положила начало демократ Мадлен Олбрайт, в дальнейшем ее соблюдали и республиканцы, и демократы, возглавлявшие ведомство.