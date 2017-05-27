Экс-советник Картера Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет

2017-05-27 07:51 | www.trend.az | 4

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет, об этом сообщила его дочь Мика, передает РИА Новости.

"Мой отец спокойно скончался сегодня ночью", - написала дочь Бжезинского на своей странице в Instagram, она также сообщила весть о его смерти в Twitter.

По данным издания New York Times, Бжезинский скончался в пятницу по местному времени в одной из больниц Вирджинии.