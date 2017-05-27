Мадат Гулиев: «Информацию о шпионской сети Министерству обороны предоставили мы»

2017-05-27 10:10 | www.apa.az | 4

«Информацию о шпионской сети Министерству обороны предоставили мы. Эта операция была проведена руководством Минобороны по поручению президента Ильхама Алиева».

Как сообщает АПА, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

По словам М.Гулиева в Азербайджане присутствуют интересы других государств, здесь есть и шпионы: «Однако мы их обезвреживаем».