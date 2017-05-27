Ариана Гранде даст благотворительный концерт в память о погибших в Манчестере

2017-05-27 09:22 | www.oxu.az | 2

Певица Ариана Гранде намерена вернуться в Манчестер, чтобы выступить в память о жертвах теракта, передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Я вернусь в невероятно храбрый город Манчестер, чтобы провести время со своими фанатами и дать благотворительный концерт в память жертв и их семей, во время которого соберу для них средства», - сказано на странице американки в Twitter.

Взрыв произошел на стадионе «Манчестер Арена» в ночь на 23 мая после концерта певицы. По последним данным, погибли 23 человека, десятки были ранены. Подрыв осуществил 22-летний смертник, уроженец Манчестера, выходец из семьи ливийцев Салман Абеди.