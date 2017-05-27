Удивительная Шарджа - 2 – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-05-27 09:28 | www.oxu.az | 2

Шарджа - необыкновенное место, современный город с 6-тысячелетней историей, эмират с побережьями в Аравийском и Оманском заливах, с ландшафтами, растянувшимися от лазурных пляжей до зыбких песков пустыни и отвесных гор.

Мы продолжаем исследовать этот чудесный край, маршрут поездок по которому уводит нас от футуристического центра города до самых отдаленных анклавов на Восточном побережье.

Прогулка по центру

Одно из красивейших мест столицы Шарджи – набережная Аль Маджаз. Это популярный парк с лужайками и беговыми дорожками на берегу моря, в котором уместилось большое количество развлечений для детей и взрослых: мини-гольф, водные аттракционы, галереи, танцующий фонтан, множество кафе и ресторанов. Здесь мы посетили уютный ресторан Захр Эль-Леймон (Zahr El laymoun). Нам устроили настоящее пиршество из блюд арабской кухни. Вкуснейший мутабаль - паста из запеченных баклажанов, нежнейшее мясо в пряном соусе и шашлыки нам запомнятся надолго. Впечатления от ресторана усиливает терраса, выходящая на лагуну Халид, на фоне которой получаются эффектные снимки.

Еще один центр притяжения Шарджи – Аль Касба, где всегда кипит жизнь. Здесь множество кофеен, где можно насладиться традиционным арабским кофе с десертами, галерей, магазинов. Над всем этим возвышается 60-метровое колесо обозрения Eye of the Emirates («Око Эмиратов»), из кабинок которого открываются потрясающие виды.

А чтобы насладиться высокой культурой, отправляйтесь на Площадь искусств, где проводится одно из самых ярких событий мира современного искусства на Ближнем Востоке - Биеннале в Шардже. Это такое арт- пространство залива, где творческие люди со всего мира демонстрируют инновационный культурный опыт. Одной из площадок Биеннале служит дом Аль-Серкаль, построенный в XIX веке для британского комиссара. В начале 1960-х годов дом был преобразован в первую больницу в Шардже, где родились многие видные жители города. А сегодня это красивое трехэтажное здание служит галереей, в которой можно видеть плоды творчества известных современных художников.

Завершить прогулку по центру Шарджи можно увлекательным шопингом. В Шардже достаточно много огромных современных молов, в которых от выбора магазинов разбегаются глаза. Среди самых известных торгово-развлекательных центров – Мега Молл, Сафир Молл, Сахара Центр, Шарджа Сити Центр и др. Помимо магазинов и супермаркетов в них можно найти широкий выбор развлекательных заведений. Так в Сахара Центр есть крытый парк аттракционов – Адвенчерлэнд, где предлагается фантастический выбор игр и аттракционов, включая американские горки и водный спуск.

На заре истории

Знакомство с Шарджей будет неполным, если вы не отправитесь за пределы столицы, туда, где раскинулась золотистая пустыня и где таятся лучшие пляжи.

История стремительного развития Арабских Эмиратов после обнаружения в стране нефти в XX веке давно стала притчей во языцех. А вот о том, как люди жили на этих землях задолго до появления такого государства как ОАЭ, известно немногим. Интереснейшие свидетельства о древней истории Шарджи хранятся в местах многочисленных археологических раскопок, разбросанных повсюду на территории этого эмирата. В частности, узнать какой была жизнь в данном регионе тысячи лет назад можно в археологическом центре Mleiha. Найденные здесь артефакты различных периодов – от Железного века до остатков поселений X-V веков до н.э., свидетельствуют о развитии оседлой земледельческой цивилизации, с помощью технологии фаладж использовавшей подземные запасы воды гор Хаджар. Суть этой технологии в том, что вода из подземных источников или ключей направляется под воздействием силы тяжести, зачастую на много километров, для обеспечения сельского хозяйства и бытовых нужд.

О том, как эта система действовала, можно наглядно узнать с помощью современной интерактивной экспозиции Археологического музея Mleiha. Также на территории этого заповедника в ходе земляных работ были обнаружены доисторические могилы, относящиеся к III тыс. до н.э. Не меньший интерес представляют захоронения времени зарождения ислама, в частности, такие, в которых обнаружен человек с копьем и верблюдом. В Археологическом музее можно увидеть реконструкцию этого захоронения в натуральную величину. Уникальность археологического центра Mleiha в том, что посетители могут ездить по его огромной территории, рассматривая оригинальные древние гробницы, пещеры и остатки поселений. И все это в песках пустыни в окружении барханов и безмолвных скал. Здесь получаются очень эффектные снимки, особенно в предзакатное время. По желанию посетителей, центр Mleiha предоставляет джип с водителем, который может прокатить вас с ветерком по крутым песчаным дюнам.

Поездка в Хор Факкан

Город Хор Факкан – это один из анклавов Шарджи на территории соседнего эмирата Фуджейра. Название Хор Факкан переводится как «пролив между двух челюстей», отражая его положение в бухте между двумя мысами. Хор Факкан раскинулся на берегу Оманского залива и влечет туристов великолепными пляжами и атмосферой уютного приморского городка, окруженного горами. Здесь созданы условия безмятежного отдыха и дайвинга.

Естественно, чтобы попасть в Хор Факкан из центра Шарджи, вам нужно будет проехать по территории Фуджейры – самого молодого из эмиратов. По дороге из окна автомобиля хорошо видны старинные форты и дозорные башни на холмах, которые придают окружающему пейзажу таинственность и очарование.

Почти на подступах к Хор Факкану находится уникальная достопримечательность – Аль Бадия – самая древняя мечеть страны, построенная в XV веке и отреставрированная в 2003 году. Архитектурный стиль этого объекта отличается от характерного стиля мечетей данного региона и, скорее, приближается к мечетям, построенным на берегу Красного моря в Йемене. Сооружение построено из камней различного размера и сырцового кирпича, покрытых многослойной белой штукатуркой. Примечательно, что эта маленькая колоритная мечеть действует до сих.

Хор Факкан достаточно большое и богатое поселение. Двигаясь с южной стороны, вы проедете мимо великолепного корпуса Университета Шарджи, окруженного горами. Далее последуют виллы и кварталы многоэтажных построек, внушительного размера индустриальная зона на юге. Также вам попадется рынок, где продаются свежие фрукты и овощи.

В северной части Хор Факкана на берегу моря находится курортный СПА-отель Oceanic Khorfakkan. Здесь нам повстречалось много русскоговорящей публики. Отдыхающим предлагаются разные виды водного спорта, подводное плавание, рыбалка и катание на яхтах. В отеле есть замечательный ресторан на крыше с интернациональной кухней и уютное кафе на пляже.

P.S.

В Шардже нам очень понравилось. Сложно устоять перед очарованием этого удивительного эмирата. Современные блага цивилизации здесь соседствуют с нетронутой природой – лазурными пляжами, лагунами, горами и пустыней. Быстрое развитие и постоянно растущая мультикультурная среда не мешают Шардже хранить свое гордое наследие. Люди здесь живут в условиях взаимного уважения и вежливости, демонстрируя гостям необыкновенное радушие. Именно благодаря этому в Шардже хочется возвращаться снова и снова!

Выражаем признательность за организацию поездки авиакомпании Air Arabia и Управлению по развитию туризма Шарджи.

12:00 (23.05.2017)

История стремительного развития Арабских Эмиратов после обнаружения в стране нефти в XX веке давно стала притчей во языцех.

А вот о том, как люди жили на этих землях задолго до появления такого государства как ОАЭ, известно немногим. Интереснейшие свидетельства о древней истории Шарджи хранятся в местах многочисленных археологических раскопок, разбросанных повсюду на территории этого эмирата. В частности, узнать какой была жизнь в данном регионе тысячи лет назад можно в археологическом центре Mleiha.

Найденные здесь артефакты различных периодов – от Железного века до остатков поселений X-V веков до н.э., свидетельствуют о развитии оседлой земледельческой цивилизации, с помощью технологии фаладж использовавшей подземные запасы воды гор Хаджар. Суть этой технологии в том, что вода из подземных источников или ключей направляется под воздействием силы тяжести, зачастую на много километров, для обеспечения сельского хозяйства и бытовых нужд. О том, как эта система действовала, можно наглядно узнать с помощью современной интерактивной экспозиции Археологического музея Mleiha.

Также на территории этого заповедника в ходе земляных работ были обнаружены доисторические могилы, относящиеся к III тыс. до н.э. Не меньший интерес представляют захоронения времени зарождения ислама, в частности, такие, в которых обнаружен человек с копьем и верблюдом.

В Археологическом музее можно увидеть реконструкцию этого захоронения в натуральную величину. Уникальность археологического центра Mleiha в том, что посетители могут ездить по его огромной территории, рассматривая реальные древние гробницы, пещеры, остатки поселений. И все этого в песках пустыни в окружении барханов и безмолвных скал. Здесь получаются очень эффектные снимки, особенно в предзакатное время. По желанию посетителей центр Mleiha предоставляет джип с водителем, который может прокатить вас с ветерком по крутым песчаным дюнам.