СГБ Азербайджана провело шествие, посвященное Дню Республики (ФОТО)

2017-05-27 12:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности Азербайджана провела шествие с участием представителей СМИ, посвященное 28 мая - Дню Республики.

Шествие, начавшееся на Площади Флага, завершилось около вышки с часами в Национальном приморском парке.

Участникам шествия были представлены дипломы.

В шествии приняли участие глава СГБ, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, глава Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев, представители общественности и СМИ.