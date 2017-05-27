В Великобритании еще двух человек задержали в рамках расследования теракта

2017-05-27 09:44 | www.oxu.az | 2

Правоохранители задержали еще двух человек в рамках расследования теракта в британском Манчестере, общее число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составило 11 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, всего в ходе расследования были задержаны 13 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.

Ранее полиция Манчестера сообщила, что провела обыски по двум адресам в городе. В новом заявлении отмечается, что были осуществлен контролируемый взрыв, необходимый для проведения обыска по одному из адресов.

«В рамках проводимого расследования атаки на «Манчестер Арену» были задержаны двое мужчин 22 и 20 лет по подозрению в нарушении закона о терроризме», - говорится в заявлении полиции, опубликованном в Twitter.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе «Манчестер Арена» во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. 66 раненых остаются в больницах, из них 23 – в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.