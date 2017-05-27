Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной Збигнева Бжезинского

2017-05-27 12:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу выразил соболезнования Эмили Бенеш.

«Глубоко опечалены кончиной Вашего супруга - видного государственного и общественно-политического деятеля Збигнева Бжезинского.

Продолжительной и плодотворной деятельностью, богатым опытом и высоким профессионализмом Збигнев Бжезинский завоевал большой авторитет на международной арене. Глубокими стратегическими исследованиями, всесторонними политическими анализами он внес важный вклад в восстановление мира, безопасности и стабильности в мире, в разрешение конфликтов и устранение очагов напряженности, предотвращение глобальных угроз.

Збигнев Бжезински был другом Азербайджана, и в Азербайджане всегда с уважением относились к нему. Збигнев Бжезински имел неоценимые заслуги в развитии отношений, укреплении дружественных связей между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки, после того, как наша страна обрела независимость.

Мы всегда высоко чтим отношения искренней дружбы, существовавшие между ним и моим отцом Президентом Гейдаром Алиевым, вспоминая их как самые приятные впечатления.

В эти тяжелые минуты разделяем с Вами горечь утраты, вместе с Мехрибан ханум выражаем глубокие соболезнования Вам и всем членам Вашей семьи», - говорится в соболезновании Президента Ильхам Алиева.