Сотрудники СГБ вместе с представителями СМИ провели спортивное шествие

2017-05-27 12:42 | www.apa.az | 3

Сотрудники Службы государственной безопасности вместе с представителями СМИ провели спортивное шествие в связи с 28 мая – Днем Республики.

Как сообщает АПА, в спортивном шествии участвовали начальник СГБ, генерал-лейтенант Мадат Гулиев и начальник Госпогранслужбы, командующий пограничными войсками, генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Перед шествием прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Мадат Гулиев поздравил участников шествия с 28 мая – Днем Республики. Он выразил благодарность представителям средств массовой информации за поддержку инициативы по проведению шествия: «Все откликнулись на наш призыв, что доказывает единство нашего народа».

Начальник отдела по связям с общественностью СГБ Ариф Бабаев отметил, что независимость завоевать легко, но сохранить ее очень трудно.

А.Бабаев напомнил, что в регионе и мире есть определенные силы, которые ревниво относятся к успехам Азербайджана.

После этого шествие, которое началось с Площади государственного флага, завершилось около Бакинской башни с часами.

По итогам шествия состоялось награждение участников и победителей.