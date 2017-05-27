В Баку при мойке окон отеля с 7 этажа упали двое рабочих

2017-05-27 12:50 | www.apa.az | 3

В Баку произошел трагический случай.

Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу МВД, 26 мая жители Баку Самир Нифтуллаев и Наги Нагиев во время мойки окон одного из отелей в Сабаильском районе из-за обрыва страховочного троса упали с высоты 7 этажа.

Мойщики окон были госпитализированы. С.Нифталиев скончался в больнице, состояние же его товарища продолжает оставаться тяжелым.

По факту ведется расследование.