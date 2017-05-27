Космический зонд NASA «прикоснется» к Солнцу в 2018 году

2017-05-27 09:52 | www.oxu.az | 3

NASA планирует летом 2018 года запустить исследовательский зонд, который приблизится к Солнцу на рекордно близкое состояние.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте космического управления.

«Запуск миссии Solar Probe Plus (SPP) запланирован на лето 2018 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что орбита зонда будет расположена в 4 млн миль от поверхности Солнца.

Ранее стало известно, что аппарат «Кассини» заснял солнцестояние на Сатурне.