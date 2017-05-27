В Азербайджане объявлен прогноз погоды на 28-29 мая

2017-05-27 13:15 | www.apa.az | 3

28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью местами на полуострове ожидаются кратковременные дожди. Подует северный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17°, днем 21-26° тепла, в Баку ночью 15-17°, днем 24-26° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди. Будет дуть восточный ветер. Утром местами будет туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла.

29 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Подует умеренный северный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16°, днем 20-25° тепла, в Баку ночью 14-16°, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана 29 мая осадков не ожидается, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди. Утром местами будет туман. Будет дуть временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-18° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла.