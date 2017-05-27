Леван Изория: «Региональную безопасность мы сможем защитить более эффективно вместе с Азербайджаном и Турцией»

2017-05-27 13:46 | www.apa.az | 3

Сегодня в Тбилиси в рамках весенней сессии ПА НАТО было проведено заседание комитета по обороне и безопасности.

Как сообщает грузинское бюро АПА, выступивший на мероприятии министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что ВС Грузии совместно с силами НАТО готовы обеспечить безопасность в Афганистане.

Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, обратившись к Л.Изория, заявил, что опыт ВС Грузии важен для Азербайджана. В ответ министр отметил, что ВС Грузии играют большую роль в охране нефтепроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, а также железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс.

С.Новрузов заявил, что во время русско-грузинской войны 2008 года возникла угроза проходящим по территории Грузии международным нефтепроводам. Кроме того, было известно, что террористическая организация «Asala» планирует теракты.

Л.Изория подчеркнул стратегическое партнерство Азербайджана и Грузии: «Недавно министр обороны Азербайджана совершил официальный визит в Грузию. Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции провели трехстороннюю встречу. Были обсуждены вопросы обороны, безопасности и укрепления Вооруженных сил в регионе Южного Кавказа».

Л.Изория сказал: «Мы стараемся совместными усилиями вместе с членом НАТО – Турцией обеспечить безопасность на Южном Кавказе. это один из главных наших приоритетов».