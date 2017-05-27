Армяне стреляют из минометов

2017-05-27 10:06 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60 миллиметровые минометы (7 снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 125 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Бала Джафарли Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района, на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Гарагашлы, Баш Гарвенд, Джевахирли, Кенгерли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.

Э.А.

