Региональный президент ВР направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

2017-05-27 13:54 | www.apa.az | 4

Региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня Республики – 28 мая.

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Уважаемый господин президент, довожу до Вас и азербайджанского народа самые искренние поздравления в связи с национальным праздником – Днем Республики. Компания ВР придает большое значение постоянному расширению сотрудничества с Азербайджаном. Надеемся, это сотрудничество будет развиваться в дальнейшем более плодотворно. Я верю в еще большее укрепление дружественных связей между ВР и правительством Азербайджана. Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а азербайджанскому народу – процветания».