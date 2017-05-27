ГЭЦ провел испытательные экзамены по I-IV группам специальностей

2017-05-27 14:39 | www.apa.az | 3

Государственный экзаменационный центр в 29 районах и городах республики провел испытательные экзамены по I-IV группам специальностей.

Как сообщили АПА в пресс-службе ГЭЦ, в целом экзамены были организованы в 59 зданиях в Баку, Сумгаите, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Товузе, Мингячевире, Геранбое, Евлахе, Шеки, Загатале, Габале, Барде, Агджабеди, Гейчае, Исмаиллы, Имишли, Физули, Ширване, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Хачмазе, БабекеДжульфе, Шаруре.

Регистрация для участия на экзамене проводилась посредством интернета. Всего регистрацию прошли 24 584 абитуриента.

Результаты экзаменов будут объявлены в ближайшие дни.