Госдеп впервые отказался от мероприятий на Рамазан

2017-05-27 10:27 | www.oxu.az | 2

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отклонил запрос о проведении в подотчетном ему ведомстве мероприятий, связанных со священным для мусульман месяцем Рамазан, который начинается 27 мая.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, тем самым глава американской дипломатии нарушил многолетнюю традицию.

По информации агентства, с 1999 года во внешнеполитическом ведомстве США проводятся мероприятия в честь Рамазана. Это или торжественный ужин, или прием, знаменующий окончание священного месяца. Традиции положила начало демократ Мадлен Олбрайт, в дальнейшем ее соблюдали и республиканцы, и демократы, возглавлявшие ведомство.