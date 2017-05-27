Американский джаз в Баку: "Во всем мире танцоры определяли музыку, а не наоборот" (ФОТО)

2017-05-27 14:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В рамках гастрольного тура в Баку, джазовый ансамбль "Louisiana Jazz Ensemble" из Нового Орлеана (штат Луизиана, США) выступил на сцене Международного центра мугама, сообщает Trend Life со ссылкой на Day.az.

Визит ансамбля в столицу Азербайджана состоялся по приглашению заместителя министра иностранных дел, ректора Университета "ADA" Хафиза Пашаева, который лично присутствовал на концерте.

Основатель ансамбля "Louisiana Jazz Ensemble" Фредерик Старр - профессор Университета Джонса Хопкинса, ученый в сфере политических наук - является почетным доктором Университета "ADA".

Работая в колледже Тулейна в 1980 году, Старр организовал джазовый ансамбль, в котором сам играл на кларнете. Репертуар ансамбля состоит из классического новоорлеанского джаза 1930-х годов. Ансамбль известен как в США, так и в Европе.

В беседе с корреспондентом Day.Az перед началом концерта Фред Старр рассказал, что в этот вечер исполнит произведения, написанные в первые три десятилетия прошлого столетия: "Вся музыка, которую мы исполним - танцевальная, она не для высокопарных событий, ведь тогда во всем мире танцоры определяли музыку, а не наоборот". Господин Старр также отметил, что слушал мугам и относится к этой музыке с огромным уважением.

Ведущий вечера, джазовый обозреватель, который также ведет джаз-программы по телеканалу Lider и радиостанции Lider FM, Тофик Гасансой сообщил публике интересный факт: в 1969 году Фредерик Старр был в Баку и даже выступал вместе с Вагифом Мустафазаде на одной сцене.

В составе ансамбля на сцене Международного центра мугама выступили Фред Старр (кларнет и тенор-саксофон), Дэвид Боддингхаус (фортепиано), Джон Джойс (ударные), Фред Лонзо (тромбон), Роберт Нуньес (туба), Майк Питерс (банджо) и Чарли Фарделла (корнет).

Мероприятие прошло при поддержке Международного центра мугама.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Lider TV

О том, что в Баку любят джаз, хорошо известно. И этот концерт также прошел с аншлагом. Зал долго не отпускал исполнителей аплодисментами и, когда те стали играть на бис, некоторые зрители пустились в пляс. И даже после, уже в фойе, публика не отпускала музыкантов, и концерт стихийно продолжился.

Тофик Гасансой в беседе с Day.Az отметил, что первый альбом "Original Dixieland Band" записал в 1917 году, и именно эти треки прозвучали через 100 лет в Баку.

"У этого джаза есть свои особенности: здесь главное не саксофон, а кларнет, не гитара, а банджо, не бас-гитара или контрабас, а труба. Кларнет с трубой доминируют. В Диксиленд есть и элементы блюза, рег-тайма, композиции Джелли Рол Мортона, Луи Армстронга, а также известные джазовые стандарты первых двух десятилетий 20-го века, такие как "Tiger rag", "St.Louis Blues", "After you've gone", "Georgia swing" и т.д. У них аутентичный стиль игры. Они играют ту музыку именно в той же манере, точь в точь, которую играли 100 лет тому назад, это танцевальная музыка начала двадцатого века", - отметил Т.Гасансой.

В этот вечер в зале были и знаменитые джазмены. Так, Day.Az удалось побеседовать с Джаваном Зейналлы, который сообщил, что был на репетиции этого ансамбля и получил колоссальное удовольствие, потому что "это старые добрые музыканты, которые не знают, что такое сыграть фальшиво или "выкручиваться, как сейчас модно".

"Мне повезло с ними пообщаться, и я заметил, что наши взгляды совпадают в том плане, что сегодня джаз ушел немного не туда, и я об этом часто говорил. Коммерция очень отрицательно подействовала на джаз и даже появилась такая фраза - "коммерческий джаз". А джаз - это музыка души, музыка сердца, а там, где есть коммерция, не может быть души. Поэтому, я абсолютно согласен с нашими гостями из Луизианы, что джаз должен оставаться неизменным, ведь это музыка души", - сказал Джаван Зейналлы.

Отметим, что еще одно выступление коллектива состоится сегодня на выпускном вечере в Университете "ADA".

Франгиз Агаларова