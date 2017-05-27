Президент Азербайджана поздравил эфиопского коллегу

2017-05-27 16:09 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Федеративной Демократической Республики Эфиопия Мулата Тешоме с национальным праздником его страны.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Федеративной Демократической Республики Эфиопия.

В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Эфиопии – мира и прогресса».