S&P оценило кредитный рейтинг Азербайджана

2017-05-27 10:35 | www.oxu.az | 2

Рейтинговое агентство Standard and Poor’s 26 мая в рамках внеочередного оценивания долгосрочного и краткосрочного суверенного кредитного рейтинга Азербайджана в национальной и зарубежной валюте сохранило его на уровне «BB+/B».

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минфина, причиной проведения внеочередного оценивания стало раскрытие планов о реструктуризации внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) и передачи их части суверенным обязательствам государства.

Специалисты Standard and Poor’s заявили, что рост внешнего долга государства по отношению к ВВП в рамках реструктуризации внешних обязательств МБА был учтен при оценивании агентством рейтинга страны в январе текущего года и поэтому не влияет на суверенный рейтинг страны.

В Министерстве финансов отметили, что сохранение Standard and Poor’s международного рейтинга Азербайджана неизменным доказывает безосновательность новостей об оказании плана по реструктуризации внешних долгов МБА отрицательного влияния на международный рейтинг страны и росте процентных ставок по новым задолженностям.

Э.А.

