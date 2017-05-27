Композиции, штрихи, тени лиц...Из Вильнюса в Баку (ФОТО)

2017-05-27 14:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В расположенной в Ичери Шехер столичной галерее Art Tower, проходит выставка известной литовской художницы Эдиты Сухоцките, получившая название "Муза", сообщает Trend Life.

Выставка организована министерством культуры и туризма Азербайджана, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

По словам руководителя Arts Council Azerbaijan Дадаша Мамедова, ранее в Баку уже проходила выставка Эдиты Сухоцките: посвященная азербайджанским сказкам эта экспозиция вызвала большой интерес у публики.

"Эдита Сухоцките – известный художник в Литве. Помимо занятий изобразительным искусством, ее творческий путь также связан и с музыкой. Она любит исполнять песни 60-х годов прошлого века", - добавил Мамедов.

Как подчеркнул Мамедов, к сожалению, Эдита Сухоцките не смогла приехать в Баку, но отправила около 40 своих картин.

Отметим, что творчество Эдиты Сухоцките отличается изящными линиями, образующими интересную геометрию, и своеобразную композицию. Ее работы отличают ясный рисунок, четкие штрихи, яркая эскизная выразительность. Интересной особенностью ее стиля является акцентирование внимания на ключевой детали, тщательно проработанной и несущей глубокий смысл в рамках конкретного сюжета, отраженного в картине.

Сухоцките - разносторонний творческий человек, она иллюстрирует детские книги, учебники, познавательную литературу. Художник больше известна как портретист и автор офортов большого формата. Немало ее работ "живет" в разных уголках мира – в Германии, Франции, Канаде, США, Австралии.



Сухоцките любит путешествовать, и яркие моменты ее поездок отражаются в мотивах картин. Азербайджан для художницы стал новым местом для вдохновения, разнообразив ее творчество восточным веянием и обогатив его новыми орнаментами.

Эдита Сухоцките долго обдумывает композицию, штрихи, тени лиц. И лишь убедившись, что все продумано до мелочей, приступает к работе. Это накладывает особый отпечаток на ее произведения - краски органично складываются в единый рисунок, как мозаика из тысячи мелких пазлов.

Выставка продлится до 8 июня 2017 года.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева)