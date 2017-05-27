Президент Азербайджана поздравил непальского лидера

2017-05-27 16:13 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Федеративной Демократической Республики Непал Бидхье Деви Бхандари с национальным праздником ее страны.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Уважаемая госпожа Президент, передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Федеративной Демократической Республики Непал – Дня Республики.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Непала – благополучия и процветания».