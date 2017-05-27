Сбежавший из Азербайджана гей теперь жалуется и на Германию

2017-05-27 10:52 | www.oxu.az | 2

Азербайджанский активист ЛГБТ-сообщества Джавид Набиев недоволен отношением к нему и другим представителям сексуальных меньшинств в Германии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqın.az, в 2014 году он сбежал из Азербайджана якобы из-за преследований, а теперь жалуется на дискриминацию в Германии. По словам Набиева, геи, бисексуалы, лесбиянки и транссексуалы, попросившие убежище в Германии, не нашли в этой стране той безопасности и защиты, на которую надеялись.

27-летний азербайджанец, возглавлявший в Баку альянс «Нефес ЛГБТ», основал в Германии группу Queer Refugees for Pride, что можно перевести как «Беженцы-геи за гордость». Со своей группой он участвовал в гей-парадах в Германии, на которых беженцы пытались обратить внимание на проблемы ЛГБТ в своих странах.

Большинство приезжих гомосексуалистов, входящих в состав группы, как и сам Набиев, живут на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. В группе представители 23 государств, большинство из которых приехали из Сирии. Однако и в Германии они жалуются на трудности, связанные с их сексуальной ориентацией. Одной из ключевых проблем является то, что примерно половине беженцев приходится делить жилье с гетеросексуалами, да еще и из других стран.

65 процентов геев-беженцев и в Германии вынуждены скрывать свою сексуальную ориентацию. Примерно половина из них не желает вступать в контакты с различными организациями, так как они боятся предоставлять полную информацию о себе.

62 процента анонимно опрошенных не чувствуют себя в безопасности. 55 процентов подвергались в Германии словесной дискриминации, а 24 процента – физическому насилию. Есть и те, кто подвергся сексуальному насилию. При этом из-за страха перед властями лишь 15 человек подали официальную жалобу. В Германии беженцам из ЛГБТ-сообщества до сих пор рекомендуется не афишировать свою сексуальную ориентацию, в том числе и Набиеву.

В 2014 году он «прославился» тем, что объявил через социальные сети о своей «помолвке» с парнем. Тогда Набиев еще жил в Азербайджане. Понятно, что сделано это было специально, чтобы создать ажиотаж вокруг своей персоны и получить возможность переехать в Европу.

Напомним, что Набиев, находясь в Германии, начал кампанию против Азербайджана. Он стал автором петиции в поддержку прав ЛГБТ-сообщества в Азербайджане. Ее поддержала местная организация Green. В ходатайстве отмечалось, что геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры в Азербайджане «сталкиваются с предрассудками, дискриминацией и преступлениями на почве ненависти. Они не имеют никакой юридической защиты».

Как видно, и в Германии никто не собирается стелить ковровую дорожку перед секс-меньшинствами только потому, что у них другая ориентация.

На фото Джавид Набиев справа: