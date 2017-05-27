СМИ: ФБР расследует хакерскую атаку на Trump Organization

2017-05-27 11:00 | www.oxu.az | 2

Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследует попытку кибератаки на Trump Organization.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ABC News, на срочное совещание в бюро были приглашены сыновья президента Дональда Трампа Эрик и Дональд-младший. Наследники миллиардера получили в управление бизнес после того, как их отец вступил в должность главы государства.

Оба брата, по этим данным, встретились с агентами ФБР по кибербезопасности и представителями ЦРУ в штаб-квартире ФБР в Нью-Йорке 8 мая — за день до отставки директора ведомства Джеймса Коми.

Эрик Трамп не подтвердил, но и не опроверг журналистам факт проведения встречи с агентами ФБР.

Тем не менее, по его словам Trump Organization не подвергалась атаке хакеров. «Нас никто не атаковал. Это сумасшествие! Нас не взломали, я могу вам сказать это», - сказал сын американского лидера.