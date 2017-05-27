В Кюрдамире проходит III Кубок города по художественной гимнастике (ФОТО)

2017-05-27 15:10 | www.trend.az | 3

КЮРДАМИР /Trend/ - В Кюрдамире на арене городского Олимпийского спортивного комплекса проходят соревнования III Кубка Кюрдамира по художественной гимнастике под названием "Один шаг к мечте".

В соревнованиях принимают участие 106 гимнасток, выступающие в индивидуальной программе, и девять команд в групповых упражнениях, входящих в возрастные категории 2005-2006, 2007-2008, 2007-2009 и 2010-2012 годов рождения.

Они представят Гейчай, Сумгайыт, спортивный клуб "Зирвя" города Хырдалан, Шаган, Зиря, Гянджу, клуб "Старт", Забрат, Кюрдамир, Республиканскую комплексную спортивную школу и Исмаиллы.

(Автор: Максим Цурков)