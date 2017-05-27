В Шамахы обнаружен древний некрополь

2017-05-27 16:33 | www.apa.az | 2

Как сообщает местное бюро АПА, некрополь был обнаружен случайно во время прокладки дороги.

Исследование Дамирчинского некрополя началось в начале мая. По инициативе общественного объединения Помощи изучения культурного наследия «MIRAS» 7-27 мая экспедиция Археологического и этнографического института НАНА под руководством профессора Гафара Джабиева провели раскопки на территории площадью более 600 кв.м. Во время исследования на глубине 50-80 см. от поверхности земли были обнаружены каменные могилы.

Длина большинства каменных верхних покрытий могил 2 метра, ширина 1,5 метра, толщина 10-40 см., вес более 150-300 кг.

В каменных могилах были найдены образцы стекла и металла. В исследованных могилах под головой скелета была обнаружена серебряная чаша. Одной из самых значимых находок с научной точки зрения стало обнаружение в этих чашах остатков ткани. Это самый древний образец ткани, найденный в Азербайджане в ходе археологических раскопок.